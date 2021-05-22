Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 2011 çekişmesi sürüyor. Bordo-Mavililer, 2011'deki 3 Temmuz sürecinde şampiyonluğun ellerinden alındığını düşünüyor. Fenerbahçe cephesi ise kumpasa uğrayan ve mağdur olan tarafın kendileri olduğu fikrini paylaşıyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da iki kulüp sosyal medyadan atıştı. İlk hareket Trabzonspor'dan geldi.
Trabzonspor, "Emek, yürek, alınteri! Tertemiz şampiyon... Sene hep 2011" paylaşımıyla Fenerbahçe'yi hedef aldı.
Fenerbahçe de yarım saat içinde Trabzonspor'a cevap verdi. Sarı-Lacivertliler, şampiyonluk anonsunun olduğu videoda, 'Direnişin Simgesi' notunu düştü ve 'Sus' emojisi kullandı. Fenerbahçe'nin bu paylaşımı büyük etkileşim aldı.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor'un kupa göndermesine Fenerbahçe'den 'Sus' cevabı - Son Dakika Spor