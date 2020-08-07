Trabzonspor'un 3 yıldızı, 17 takıma bedel!

Bordo mavili 3 oyuncunun piyasa değeri 49 milyon Euro'ya ulaşırken, güncel kadro değeri yaklaşık 66 milyon Euro olan Başakşehir, 60 milyon Euro olan Fenerbahçe ve 59 milyon Euro civarında olan Galatasaray'ın dışında 17 kulübün kadro değerini geçti.

DEĞERLERİ ARTIYOR

Bu arada güncel kadro değeri yaklaşık 82 milyon Euro olan Trabzonspor'da Sörloth, Uğurcan ve Abdülkadir'in piyasa değerlerindeki artış devam ediyor.

Bu üç oyuncu son güncelleme ile değerlerini toplamda 14 milyon Euro artırarak 49 milyon Euro'luk değerleriyle bordo mavili takımın da kadro değerinin yarısından fazlasını oluşturdu. Özellikle değerini 20 milyon Euro'ya yükselten Sörloth için Avrupa'da devler takipte.