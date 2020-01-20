Trabzonspor'un acı günü... Taylan Üner hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'un acı günü... Taylan Üner hayatını kaybetti - Son Dakika Spor

Trabzonspor'un acı günü... Taylan Üner hayatını kaybetti

6 saat önce

Konuyla ilgili Trabzonspor resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;Eski Başkan Yardımcımız, Divan ve İstişare Kurulu üyemiz, Türkiye Futbol Federasyonu eski yönetim kurulu üyesi Taylan Üner'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Trabzonspor'un acı günü... Taylan Üner hayatını kaybetti, System.String[]

Konuyla ilgili Trabzonspor resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;


Eski Başkan Yardımcımız, Divan ve İstişare Kurulu üyemiz, Türkiye Futbol Federasyonu eski yönetim kurulu üyesi Taylan Üner'in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Taylan Üner'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz.


Not: Merhum Taylan Üner'in cenazesi 22 Ocak Çarşamba günü öğle namazına müteakip İstanbul Etiler Camiinden kaldırılacaktır.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Taylan Üner, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:49 
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