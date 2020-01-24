Trabzonspor'un Adama Soumaoro formülü hazır

Ndiaye hamlesi ile orta sahasını, Bilal transferiyle de kanatlarını güçlendiren Trabzonspor'da artık tek hedef stoper takviyesi...



Bu doğrultuda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Bordo-Mavili yönetimin ilk hedefi Fransız ekibi Lille forması giyen Adama Soumaoro.



TFF'nin harcama limitleri nedeniyle görüşmelerde sıkıntılar yaşayan Karadeniz ekibi bu transferi farklı bir formülle çözmeye hazırlanıyor.



Sezon başında Yusuf Yazıcı'yı 16.5 milyon Euro artı Edgar Ie karşılığında Lille'e gönderen Fırtına'nın kasasına milli oyuncunun Fransız ekibinde 25 maça çıkması nedeniyle 1 milyon Euro daha girecek.



Ciddi mesafe katedildi



Karadeniz devi de Soumaoro transferinde bu opsiyonu kullanmayı planlıyor. Trabzonspor bu rakam karşılığında 27 yaşındaki oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamayı amaçlıyor.



Bu doğrultuda Lille ile yapılan görüşmelerde ciddi mesafe kateden Fırtına, Fransız savunmacıyla da büyük oranda anlaşmaya vardı.



Önümüzdeki günlerde transferde daha somut adımların atılması ve görüşmelerin sonuçlanması bekleniyor. (Fanatik)



