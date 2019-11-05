Trabzonspor'un Alanyaspor maçı biletleri satışta

Trabzonspor'un Süper Lig'in 11'inci haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının biletleri satışa sunuldu.
10 Kasım Pazar günü saat 16.30'da Şenol Güneş Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: Batı Alt VIP Tribün - 375 TL, Batı Alt VIP Tribün - 325 TL, Batı Alt VIP Tribün - 225 TL, Batı Alt VIP Tribün - 150 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün/Batı Üst Tribün - 70 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün - 60 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün - 50 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün - 40 TL.