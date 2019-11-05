Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'un Alanyaspor maçı biletleri satışta
Son Dakika Spor Trabzonspor'un Alanyaspor maçı biletleri satışta

Trabzonspor'un Alanyaspor maçı biletleri satışta

6 saat önce

Trabzonspor'un Süper Lig'in 11'inci haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının biletleri satışa sunuldu.

Trabzonspor'un Alanyaspor maçı biletleri satışta, System.String[]

Trabzonspor'un Süper Lig'in 11'inci haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının biletleri satışa sunuldu.

10 Kasım Pazar günü saat 16.30'da Şenol Güneş Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: Batı Alt VIP Tribün - 375 TL, Batı Alt VIP Tribün - 325 TL, Batı Alt VIP Tribün - 225 TL, Batı Alt VIP Tribün - 150 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün/Batı Üst Tribün - 70 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün - 60 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün - 50 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün - 40 TL.


Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, 10 Kasım, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:39 Kaynak: DHA
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