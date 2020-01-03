Trabzonspor'un Anderson Talisca'ya teklif ettiği maaş ortaya çıktı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'un Anderson Talisca'ya teklif ettiği maaş ortaya çıktı! - Son Dakika Spor

Trabzonspor'un Anderson Talisca'ya teklif ettiği maaş ortaya çıktı!

7 saat önce

Trabzonspor, Evergrande forması giyen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'yı transfer edebilmek adına ısrarlarını sürdürüyor.

Trabzonspor'un Anderson Talisca'ya teklif ettiği maaş ortaya çıktı!, System.String[]

Trabzonspor, Evergrande forması giyen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'yı transfer edebilmek adına ısrarlarını sürdürüyor.


Yetenekli futbolcuyu kadrosuna katabilmek adına kesenin ağzını açan bordo mavili yönetimin, yarım sezonluk 1.1 milyon avro maaş teklif edeceği öne sürüldü.


Asist Analiz'de yer alan habere göre; Talisca transferi, Trabzonspor yetkililerinin 6 Ocak'ta Sambacı'nın menajeri Carlos Leite ile İstanbul'da gerçekleştireceği görüşmenin ardından netlik kazanacak.


TALISCA'NIN ALTERNATİFİ GİZLİ


Yönetim, Brezilyalı yıldızı ikna edemezse rotasını başka bir 10 numaraya çevirecek. B planı da bulunan bordo-mavililer, bu transferin ismini sır gibi saklıyor...


Anderson Talisca olmazsa sürpriz bir 10 numara olarak yolunu çizen Trabzonspor, bazı isimlerin de biletlerini kesti.


Ivanildo Fernandes'i kulübü Sporting Lizbon'a gönderecek olan Fırtına, Donis Avdijaj, Ogenyi Onazi ve Fıratcan Üzüm'de de yollarını ayırma kararı aldı.


Kaptan Jose Sosa ve Filip Novak ile anlaşma zemini arayan Trabzonspor'un iki oyuncuyla da nikah tazelemesi bekleniyor...

Anderson Talisca, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:56 
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