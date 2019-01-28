Trabzonspor'un Ankaragücü Maçı Biletleri Satışa Sunuldu
39 dakika önce
Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
Trabzonspor
'un Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Ankaragücü
ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
2 Şubat Cumartesi günü Medical Park Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak olan mücadelenin bilet fiyatları şöyle:
Kategori 6 (Kale
Arkaları) 20 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 35 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL, Kategori 1 (Batı 1) 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, Platinum B Blok 270 TL, Misafir Tribünü: 25 TL.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:18 Kaynak: DHA
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