Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'un Ankaragücü Maçı Biletleri Satışa Sunuldu

Trabzonspor'un Ankaragücü Maçı Biletleri Satışa Sunuldu

39 dakika önce

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Trabzonspor'un Ankaragücü Maçı Biletleri Satışa Sunuldu, System.String[]


Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

2 Şubat Cumartesi günü Medical Park Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak olan mücadelenin bilet fiyatları şöyle:

Kategori 6 (Kale Arkaları) 20 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 35 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL, Kategori 1 (Batı 1) 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, Platinum B Blok 270 TL, Misafir Tribünü: 25 TL.

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:18 Kaynak: DHA

Ankaragücü, Trabzonspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor, Deplasmanda Sivasspor Engelini Geçemedi: 1-1 Ocak Ayında Açlık Sınırı 2 Bin Lirayı Geçti

Trabzonspor - Başakşehir Maçının Hakemi Halil Umut Meler'e Bu Hafta Maç Yok Moussa Sow, Gazişehir Gaziantep'le Anlaşma İmzaladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 15:57:04. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'un Ankaragücü Maçı Biletleri Satışa Sunuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]