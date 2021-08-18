Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Siopis, kente geldi

Trabzonspor 'un anlaşmaya vardığı orta saha oyuncusu Manolis Siopis, Trabzon'a geldi.

Saat 17.00 civarında Trabzon Havalimanı'na gelen ve dış hatlar gelen yolcu bölümünden çıkış yapan Yunan oyuncu Siopis, burada taraftarlar tarafından tezahüratlarla karşılandı. 27 yaşındaki oyuncu, taraftarları selamladıktan sonra, "Teşekkür ederim. Burada olduğum için çok mutluyum. Başkanımıza ve kulübümüze teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.Yunan futbolcu daha sonra araca binerek havalimanından ayrıldı.