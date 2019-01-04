Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'un Antalya Kampı

Trabzonspor'un Antalya Kampı

32 dakika önce

Trabzonspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor'un Antalya Kampı, System.String[]
Trabzonspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma hareketleri ile başladı.

Koşu ve pas çalışması ile süren idman, kondisyon çalışması ile tamamlandı.

Sosa antrenmanı kenardan izledi

Karadeniz ekibinde sakatlığı süren Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa, takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Arjantinli futbolcu, saha kenarından antrenmanı takip etti.

Trabzonspor'da tedavisi süren Zargo Toure, takımdan ayrı koşu yaptı.

Karadeniz ekibinde, Asya Kupası nedeniyle milli takım kampında bulunan İranlı oyuncular Vahid Amiri, Majid Hosseini ile sakatlığı nedeniyle Antalya'ya getirilmeyen Onazi de antrenmanda yer almadı.

Ünal Karaman'ın kamp kadrosuna dahil ettiği genç futbolcular, Abdurrahim Dursun, Bahadır Han Güngördü, Yunus Emre Çakır, Serkan Asan, Burak Temur, Yağızcan Erdem, Ali Osman Karnapoğlu, Berkay Sefa Kara, Koray Kılınç ve Oğuzhan Açıl da idmana katıldı.

Bordo-mavili teknik heyet ve futbolcular idman öncesinde takım fotoğrafı çektirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:50 Kaynak: AA

Ünal Karaman, Antalya, Trabzonspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Genç Futbolcu Çekdar Orhan, Galatasaray'a İmzayı Akrabası Ersin Korkut'la Attı Akhisarspor'da Elvis Manu, Mazeretsiz Olarak Kampa Katılmadı

Gençlerbirliği'nde Oynayan Alper Uludağ'ın Mert Nobre Taklidi Futbolcuları Kırdı Geçirdi Fenerbahçe, Wolfsburg'da Oynayan Milli Oyuncu Yunus Mallı'yı Kiralamak İstiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 20:22:57. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'un Antalya Kampı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]