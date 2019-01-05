Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'un Antalya Kampı

Trabzonspor'un Antalya Kampı

1 saat önce

Trabzonspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Trabzonspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular ısınma hareketleri ile başladı.

Koşu ve gruplar halinde pas çalışması ile süren idman, çift kale maçla tamamlandı.

Bordo-mavili ekipte tedavileri devam eden Jose Sosa ve Zargo Toure antrenmanda yer almadı.

Trabzonspor, akşam antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:26 Kaynak: AA

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