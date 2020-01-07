Trabzonspor'un Antalya kampı - Son Dakika
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Trabzonspor'un Antalya kampı

6 saat önce

Trabzonspor, ikinci yarı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Trabzonspor, ikinci yarı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bordo-mavili takım, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde ikinci yarı hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam etti.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde ilk yarım saati basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu çalışmasıyla başladı. İstasyon çalışmasıyla süren idman neşeli geçti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

İdmanı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da takip etti.

Kaleci Uğurcan Çakır ve Daniel Sturridge salonda çalıştı. Tedavisi süren Yusuf Sarı ise takımdan ayrı koşu çalışması gerçekleştirdi.

Hazırlık maçı

Trabzonspor, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçını yarın oynayacak.

Bordo-mavili ekip yarın saat 14.30'da TFF 1. Lig ekibi Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, Antalya, Belek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:06 Kaynak: AA
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