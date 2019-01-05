Trabzonspor'un Antalya Kampı - Antalya

Trabzonspor
, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya
kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Serik ilçesine bağlı Belek
Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular ısınma hareketleri ile başladı.
Koşu ve gruplar halinde pas çalışması ile süren idman, çift kale maçla tamamlandı.
Bordo-mavili ekipte tedavileri devam eden Jose Sosa
ve Zargo Toure
antrenmanda yer almadı.
Trabzonspor, akşam antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.