Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'un Antalya Kampı Kadrosu Belli Oldu

Trabzonspor'un Antalya Kampı Kadrosu Belli Oldu

32 dakika önce

Trabzonspor'un 3-12 Ocak tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek devre arası kampının kadrosu belirlendi.

Trabzonspor'un Antalya Kampı Kadrosu Belli Oldu, System.String[]
Trabzonspor'un 3-12 Ocak tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek devre arası kampının kadrosu belirlendi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Antalya kampı için belirlenen 29 kişilik oyuncu listesi ilan edildi.

Asya Kupası maçları nedeniyle milli takım kampında bulunan İranlı oyuncular Vahid Amiri ile Majid Hosseini, kadro dışı bırakılan Onur Recep Kıvrak, Burak Yılmaz, satış listesine konulan Zeki Yavru, Olcay Şahan, sakatlığı devam eden Ogenyi Onazi ve genç oyuncu Semih Karadeniz olmak üzere 8 futbolcu kadroya alınmadı.

Bordo-mavili ekipte, 10 genç oyuncu ise Antalya kampına götürülecek. Kiralandığı Kırklarelispor'dan dönen Abdurrahim Dursun, pilot takım 1461 Trabzon'dan Bahadır Han Güngördü, Yunus Emre Çakır, Serkan Asan, Burak Temur, Yağızcan Erdem, 21 yaş altı takımından Ali Osman Karnapoğlu, Berkay Sefa Kara, Koray Kılınç ve Oğuzhan Açıl, kamp kadrosuna dahil edilen genç futbolcular oldu.

Bordo-mavili takımın 29 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Hüseyin Türkmen, Zargo Toure, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak, Luis Ibanez, Juraj Kucka, Hasan Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Anthnony Nwakaeme, Abdülkadir Parmak, Hugo Rodallega, Caleb Ekuban, Jose Sosa, Abdurrahim Dursun, Bahadır Han Güngördü, Yunus Emre Çakır, Serkan Asan, Burak Temur, Yağızcan Erdem, Ali Osman Karnapoğlu, Berkay Sefa Kara, Koray Kılınç ve Oğuzhan Açıl."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:37 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalya'ya Hava Yoluyla Gelen Yabancı Ziyaretçi Sayısında Rekor Kırıldı Trabzonspor'da 8 İsim Kamp Kadrosunda Yer Almadı

Erzurumspor, Lennart Thy ile Yollarını Ayırdı Cedric Bakambu, Bursaspor ile Bağını Koparmıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 17:09:28. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'un Antalya Kampı Kadrosu Belli Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]