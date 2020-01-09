Trabzonspor'un Antalya kampı sürüyor

Süper Lig'de ikinci yarı öncesi hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor, basın mensuplarıyla barbekü organizasyonunda bir araya geldi.

Bordo-mavili futbol takımının Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelde düzenlenen etkinliğe, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Hüseyin Çimşir ve futbolcular katıldı.

Başkan Ağaoğlu, etkinlikte yaptığı açıklamada, basın mensuplarının zor şartlarda çalıştığını iyi bildiğini belirterek, "Bir gün öncesinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutlamak istedik. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir de basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

Abdülkadir Ömür sürprizi

Bordo-mavili takımın milli oyuncusu Abdülkadir Ömür, kamp yapılan otele sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen ve tedavisine devam edilen 20 yaşındaki futbolcu, barbekü organizasyonu sırasında otele geldi.

Abdülkadir Ömür, başkan Ağaoğlu, teknik direktör Hüseyin Çimşir ve takım arkadaşları ile hasret giderdi.