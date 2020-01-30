Trabzonspor'un Anthony Nwakaeme için TFF Tahkim Kurulu'na yaptığı itiraz reddedildi. - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'un Anthony Nwakaeme için TFF Tahkim Kurulu'na yaptığı itiraz reddedildi. - Son Dakika Spor

Trabzonspor'un Anthony Nwakaeme için TFF Tahkim Kurulu'na yaptığı itiraz reddedildi.

6 saat önce

Trabzonspor'un Anthony Nwakaeme için TFF Tahkim Kurulu'na yaptığı itiraz reddedildi.

Trabzonspor'un Anthony Nwakaeme için TFF Tahkim Kurulu'na yaptığı itiraz reddedildi., System.String[]

Trabzonspor'un Anthony Nwakaeme için TFF Tahkim Kurulu'na yaptığı itiraz reddedildi. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin limit artırım talebini reddetti
Tahkim Kurulu, Nwakaeme için yapılan itirazı reddetti Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı İşte Sergen Yalçın için düzenlenen imza töreninden kareler!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 22:57:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor'un Anthony Nwakaeme için TFF Tahkim Kurulu'na yaptığı itiraz reddedildi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]