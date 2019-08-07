Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'un Avrupa yolculuğu Prag'da başlıyor
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Trabzonspor'un Avrupa yolculuğu Prag'da başlıyor

2 saat önce

Avrupa kupalarında 3 yıl aradan sonra bu sezon mücadele edecek olan Trabzonspor, 3'üncü ön eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Sparta Prag karşısından avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor.

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Avrupa kupalarında 3 yıl aradan sonra bu sezon mücadele edecek olan Trabzonspor, 3'üncü ön eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Sparta Prag karşısından avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor.
2015-16 sezonunun ardından 3 yıl sonra Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Trabzonspor, 3'üncü ön eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, 15 Ağustos'ta evinde oynayacağı rövanş karşılaşması öncesi bu maçtan avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor. Letna Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jose Luis Munuera Montero yönetecek.
İDEAL 11'E YAKIN KADRO
20 kişilik kadro ile Prag'a giden Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın bu maçta geçen yılki ideal 11'ine yakın kadro ile sahaya çıkması bekleniyor. Erce, Campi, Ivanildo, Mikel, Doğan, Ahmet Canbaz, Avdijaj ve Sörloth olmak üzere 8 yeni transferi 20 kişilik kadroya dahil eden Karaman'ın, bu isimler arasından sadece orta saha oyuncusu Mikel'e ilk 11'de görev verebileceği kaydedildi.
TRABZONSPOR'UN SPARTA PRAG MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:
Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak- Abdulkadir Parmak- Sosa- Abdülkadir Ömür, Mikel, Nwakaeme- Ekuban
SAKAT: Onazi, Yusuf Sarı, Fıratcan, Abdurrahim
CEZALI: Yok


Trabzonspor, Sparta Prag, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:00 Kaynak: DHA
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