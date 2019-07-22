Trabzonspor'un Avusturya kampı
38 dakika önce
Avusturya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında bu akşam Macaristan'ın 2. Lig ekiplerinden Szombathely Haladas takımı ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'un yarın oynayacağı karşılaşma iptal edildi.
Avusturya Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:38 Kaynak: AA
kampında oynadığı ilk hazırlık maçında bu akşam Macaristan
'ın 2. Lig ekiplerinden Szombathely
Haladas takımı ile golsüz berabere kalan Trabzonspor
'un yarın oynayacağı karşılaşma iptal edildi.
Bordo-mavili takımın yarın TSİ 19.00'da Birleşik Arap Emirlikleri
'nin Ajman ekibi ile oynayacağı karşılaşmanın iptal edildiği bildirildi. Karadeniz
ekibinin yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edeceği belirtildi.
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