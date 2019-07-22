Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'un Avusturya kampı
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Trabzonspor'un Avusturya kampı

38 dakika önce

Avusturya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında bu akşam Macaristan'ın 2. Lig ekiplerinden Szombathely Haladas takımı ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'un yarın oynayacağı karşılaşma iptal edildi.

Trabzonspor'un Avusturya kampı, System.String[]
Avusturya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında bu akşam Macaristan'ın 2. Lig ekiplerinden Szombathely Haladas takımı ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'un yarın oynayacağı karşılaşma iptal edildi.
Bordo-mavili takımın yarın TSİ 19.00'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman ekibi ile oynayacağı karşılaşmanın iptal edildiği bildirildi.
Karadeniz ekibinin yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edeceği belirtildi.
Trabzonspor, Szombathely, Macaristan, Avusturya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:38 Kaynak: AA
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