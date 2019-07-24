Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'un Avusturya kampı sürüyor - LINZ
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Trabzonspor'un Avusturya kampı sürüyor - LINZ

1 saat önce

Trabzonspor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Linz kentinde kampa giren bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde akşam yaptığı çalışmayla günü tek antrenmanla tamamladı.
Bordo-mavili takımın çalışmasına hafif sakatlığı bulunan Novak'ın haricinde tüm futbolcular katıldı. Çek oyuncunun hafif ağrısının bulunduğu ve dinlendirildiği belirtildi.
Antrenmanda oyuncular, kanatlardan gönderilen ortalara gol vuruşu yaptıktan sonra 3 gruba ayrılarak çift kale maç yaptılar.
Hosseini takımla çalışmalara başladı
Trabzonspor'da milli takım kampında sakatlandıktan sonra omuzundan ameliyat edilen İranlı futbolcu Majid Hosseni, takımla çalışmalara başladı.
Trabzon'da ve kampın ilk günlerinde bireysel olarak çalışan İranlı futbolcu, bugün takımla çift kale maçta yer aldı.
-Ağaoğlu ve Karaman basın bayramını kutladı
Trabzonspor'da kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Ünal Karaman, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı.
Ağaoğlu ve Karaman, kampı takip eden gazetecilere çikolata ikram ettiler ve birlikte fotoğraf çekildiler.
-Ağaoğlu'ndan Ekuban espirisi
Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası'nda forma giydikleri için izinli olan Calep Ekuban'ın yarın kampa katılacağı belirtilirken bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu da basın mensuplarına forvet transferine yönelik, "Forveti aldık, Ekuban kampa geliyor. Ekuban kiralıktı, kadromuza kattık. Santrfor, santrfordur. Forvet transfer ettik." şeklinde espri yaptı.
Bu arada yeni transfer Obi Mikel'in ise Trabzon'da takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.
Karaman'dan uyarı
Trabzonspor'un akşam çalışması tamamlandıktan sonra Yusuf Yazıcı'nın da aralarında bulunduğu birkaç genç futbolcu şut çalışması yaptı.
Yardımcı antrenörün yarın maçın bulunduğunu ve çalışmayı sonlandırın demesine rağmen oyuncular devam edince teknik direktör Ünal Karaman, bu kez oyuncuları uyardı.
Kaleci antrenörü Metin Aktaş'a şut çalışması yapan oyunculara top atmamasını isteyen Karaman, daha sonra sahadan ayrıldı.
Diğer oyuncularla sahadan ayrılan Yusuf Yazıcı da "Biz daha nasıl gelişeceğiz" ifadesini kullanarak tepkisini dile getirdi.
Trabzonspor, yarın Almanya'nın Hofenheim takımıyla Bad Wimsbach kasabasında TSİ 20.00'de karşılaşacak.
Trabzonspor'un Avusturya kampı sürüyor - LINZ
Trabzonspor, Avusturya, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:44 Kaynak: AA
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