Trabzonspor'un Avusturya kampında tempo arttı
37 dakika önce
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Linz şehrinde yaptığı ikinci etap kamp çalışmaları ile sürdürüyor.
Trabzonspor Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:03 Kaynak: DHA
, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya
'nın Linz
şehrinde yaptığı ikinci etap kamp çalışmaları ile sürdürüyor.
Teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde sabah yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Majid Hosseini katılmadı. İki grup şeklinde yapılan antrenmanda Haladas maçında oynayan futbolcular kısa süreli yenilenme antrenmanın ardından otele geçerek dinlendi. Diğer futbolcular ise 5'er kişilik 4 grup halinde dar alanda çift kale maç oynadı. Temponun oldukça yükseldiği bu antrenman sırasında, birçok oyuncu, dinlenme için verilen aralarda saha kenarına kendilerine zor attı. Yüksek tempoda geçen antrenmanın ardından futbolcular hemen otele geçerek dinlenmeye başladı.
Bordo-mavililer, bu akşam yapacağı antrenmanla Avusturya'daki kamp çalışmalarına devam edecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan görüntüler
Detaylar
Oyuncu Tuvana Türkay, Tolga Mendi ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu Beşiktaş'ın eski oyuncusu Adriano, Athletico Paranaense ile anlaştı Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a 277 milyonluk miras! Hasan Ali, Eljif Elmas'a veda etti! Takipçileri hemen yorum yazdı