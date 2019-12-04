Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'un Basel ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı
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Trabzonspor'un Basel ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı

6 saat önce

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda İsviçre temsilcisi Basel ile 12 Aralık Perşembe günü deplasmanda yapacağı maçın misafir tribün biletleri satışa çıktı.

Trabzonspor'un Basel ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı, System.String[]

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda İsviçre temsilcisi Basel ile 12 Aralık Perşembe günü deplasmanda yapacağı maçın misafir tribün biletleri satışa çıktı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Basel maçı misafir tribün biletlerinin e-bilet.trabzonspor.org.tr adresi üzerinden 165 liradan satışa sunulduğu belirtildi.

Taraftarların dikkat etmesi gereken hususlara da işaret edilen açıklamada, sınırlı sayıda olan biletlerin satışının ?9 Aralık Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam edeceği kaydedildi.

Trabzonspor, Aralık, Basel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:36 Kaynak: AA
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