Trabzonspor'un Basel ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Basel maçı misafir tribün biletlerinin e-bilet.trabzonspor.org.tr adresi üzerinden 165 liradan satışa sunulduğu belirtildi.



Taraftarların dikkat etmesi gereken hususlara da işaret edilen açıklamada, sınırlı sayıda olan biletlerin satışının '9 Aralık Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam edeceği kaydedildi.