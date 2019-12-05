Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'un Basel ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı
Son Dakika Spor Trabzonspor'un Basel ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı - Son Dakika Spor

Trabzonspor'un Basel ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı

6 saat önce

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Basel maçı misafir tribün biletlerinin e-bilet.trabzonspor.org.tr adresi üzerinden 165 liradan satışa sunulduğu belirtildi.

Trabzonspor'un Basel ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı, System.String[]

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Basel maçı misafir tribün biletlerinin e-bilet.trabzonspor.org.tr adresi üzerinden 165 liradan satışa sunulduğu belirtildi.


Taraftarların dikkat etmesi gereken hususlara da işaret edilen açıklamada, sınırlı sayıda olan biletlerin satışının '9 Aralık Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam edeceği kaydedildi.

Aralık, Basel, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:12 
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