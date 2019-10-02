Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'un Basel karşısındaki tek hedefi galibiyet
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Trabzonspor'un Basel karşısındaki tek hedefi galibiyet

34 dakika önce

Grubundaki ilk maçında deplasmanda İspanya ekibi Getafe'ye 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, C grubunda ikinci hafta mücadelesinde sahasında İsviçre temsilcisi Basel'i konuk edecek.

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Grubundaki ilk maçında deplasmanda İspanya ekibi Getafe'ye 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, C grubunda ikinci hafta mücadelesinde sahasında İsviçre temsilcisi Basel'i konuk edecek. Bordo-mavililer taraftarının da desteğiyle zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak gruptaki ilk 3 puanını hanesine yazdırmak ve yarışa ortak olmak istiyor. Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Di Bello yönetecek.


KARAMAN'IN KADROYU KORUMASI BEKLENİYOR


Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Caleb Ekuban ile tedavileri devam eden Yusuf Sarı, Ivanildo Fernandes ve Ogenyi Onazi bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Ünal Karaman'ın, ligde son oynadıkları ve 4-1 kazandıkları Beşiktaş maçındaki 11'i Basel karşısında da koruması bekleniyor.


AVRUPA'DA 131'İNCİ RANDEVU


UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında yarın sahasında İsviçre'nin Basel takımını ağırlayacak olan Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 131'inci maçına çıkacak. Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, 2009-10 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası'nda 82, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç oynadı. Bordo-mavililer, geride kalan 130 maçta 50 galibiyet ve 47 mağlubiyet alırken, 33 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Avrupa kupalarında rakip fileleri 169 kez havalandıran Trabzonspor, buna karşılık kalesinde ise 173 gol gördü.


TRABZONSPOR'UN BASEL MAÇI MUHTEMEL 11'İ


"Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Mikel, Sosa, Abdulkadir Parmak, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sörloth"


SAKAT: Abdülkadir Ömür, Yusuf, Ekuban, Fernandes, Onazi


CEZALI: Yok


Kategori 1 – Batı Alt VIP Tribün – 500 TL


Kategori 2 – Batı Alt VIP Tribün – 400 TL


Kategori 3 – Batı Alt VIP Tribün – 300 TL


Kategori 4 – Batı Alt VIP Tribün – 200 TL


Kategori 5 – Batı Alt Tribün/ Batı Üst Tribün – 100 TL


Kategori 6 – Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün – 90 TL


Kategori 7 – Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün – 80 TL


Kategori 8 – Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün – 70 TL


Trabzonspor, Basel, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:16 
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