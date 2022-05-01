Trabzonspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı - Son Dakika
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Trabzonspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı

01.05.2022 17:02

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon takımın bayrağının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılma geleneği Trabzonspor ile sürüyor.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon takımın bayrağının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılma geleneği Trabzonspor ile sürüyor.

Ligde 2021-2022 sezonunda şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor'un bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne her yıl şampiyon takımın bayrağı asılıyor.

Trabzonspor, ligin 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 2-2 berabere kalarak, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

Trabzonspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı
Trabzonspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı
Trabzonspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı
Trabzonspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzonspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı - Son Dakika
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