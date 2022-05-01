Trabzonspor'un bayrağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon takımın bayrağının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılma geleneği Trabzonspor ile sürüyor.
Ligde 2021-2022 sezonunda şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor'un bayrağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne her yıl şampiyon takımın bayrağı asılıyor.
Trabzonspor, ligin 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 2-2 berabere kalarak, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.
Kaynak: AA
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