Trabzonspor'un bayrağını asmak isterken çatıdan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Trabzonspor'un bayrağını asmak isterken çatıdan düşerek hayatını kaybetti

16.03.2022 10:10
Trabzonspor'un bayrağını asmak isterken çatıdan düşerek hayatını kaybetti

Sakarya'nın Erenler ilçesinde taraftarı olduğu Trabzonspor'un bayrağını çatısına asmak isterken düşen 66 yaşındaki Avni Küçük, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde taraftarı olduğu Trabzonspor'un bayrağını çatısına asmak isterken düşen 66 yaşındaki Avni Küçük, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Erenler ilçesinde ikamet eden Trabzonspor taraftarı 66 yaşındaki Avni Küçük, evinin çatısına takımının bayrağını asmak isterken düştü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Küçük, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük'ün ölüm haberini alan Trabzonspor ise sosyal medyasından taziye mesajı yayımladı. Bordo-mavili takım mesajda, "Sakarya'da evinin çatısına Trabzonspor bayrağı asarken yaşadığı kaza neticesinde hayatını kaybeden taraftarımız Avni Küçük'e Allah'tan rahme; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Küçük'ün cenazesi Erenler ilçesi Bağlar Mahallesi Türbe Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Emirsultan Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. - SAKARYA

Trabzonspor'un bayrağını asmak isterken çatıdan düşerek hayatını kaybetti

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Trabzonspor, Sakarya, Erenler, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trabzonspor'un bayrağını asmak isterken çatıdan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor'un bayrağını asmak isterken çatıdan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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