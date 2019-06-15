Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'un borcu 1 milyar 088 milyon 737 bin 498 TL olarak açıklandı
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Trabzonspor'un borcu 1 milyar 088 milyon 737 bin 498 TL olarak açıklandı

1 saat önce

Trabzonspor Denetleme Kurulu, 31.03.2019 tarihi itibari ile kulübün toplam borcunun 1 milyar 088 milyon 737 bin 498 TL olduğunu açıkladı.

Trabzonspor'un borcu 1 milyar 088 milyon 737 bin 498 TL olarak açıklandı, System.String[]

Trabzonspor Denetleme Kurulu, 31.03.2019 tarihi itibari ile kulübün toplam borcunun 1 milyar 088 milyon 737 bin 498 TL olduğunu  açıkladı. (Ayrıntılı haber geçilecek)


Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:35 Kaynak: DHA
Trabzonspor, Spor
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