Trabzonspor'un borcu 1 milyar 088 milyon 737 bin 498 TL olarak açıklandı
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Trabzonspor Denetleme Kurulu, 31.03.2019 tarihi itibari ile kulübün toplam borcunun 1 milyar 088 milyon 737 bin 498 TL olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:35 Kaynak: DHA
Trabzonspor Denetleme Kurulu, 31.03.2019 tarihi itibari ile kulübün toplam borcunun 1 milyar 088 milyon 737 bin 498 TL olduğunu açıkladı. (Ayrıntılı haber geçilecek)
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