Son Dakika › Spor › Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Mesias, baba oldu - Son Dakika Spor
Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Mesias, baba oldu
7 saat önce
Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı stoper Manoel Messias'ın erkek çocuğu oldu.
Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı stoper Manoel Messias'ın erkek çocuğu oldu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan tebrik mesajında, şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Manoel Messias ve luana Fernandes de Assis çiftinin erkek çocukları dünyaya geldi. Brezilya'nın Belo Horizonte şehrinde dünyaya gelen bebeğe Bernardo Fernandes Carvalho ismi verildi. Trabzonspor Kulübü olarak Messias ailesini tebrik ediyor, çocuklarına sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 02:26 Kaynak: AA
Son Dakika "17 milyonluk takımla 65 milyonluk takımları geçtik" Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış? Fenerbahçe, Serhat Güler'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı