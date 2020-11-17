Trabzonspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, pas çalışması ve çift kale maç yaptı.

Milli oyuncular Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Ahmet Canbaz, Ekuban ve Djaniny'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Kamil Ahmet Çörekçi, Salih Karvazlı antrenmana katılmadı, Yusuf Sarı ise takımdan ayrı çalıştı.

Abdülkadir Ömür ve Nwakame'den iyi haber

Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan Abdülkadir Ömür ile aynı maçta forma giyemeyen Nwakaeme'nin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bugün yapılan antrenmanın tamamında takımla çalışan iki oyuncunun Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında forma verilmesi halinde oynayabilecek durumda oldukları kaydedildi.

Başkan Ağaoğlu da antrenmanı izledi

Bu arada Trabzonspor'da kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu da antrenmanı saha kenarından takip etti.

Ağaoğlu, basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.