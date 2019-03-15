Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'un Cas Davası Başladı

Trabzonspor'un Cas Davası Başladı

48 dakika önce

Trabzonspor Kulübünün, Süper Lig 2010-2011 sezonundaki şike davası sürecine FIFA'nın "müdahil olmama" yönündeki kararının ardından Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) yaptığı başvuruya ilişkin duruşma başladı.

Trabzonspor'un Cas Davası Başladı, System.String[]
Trabzonspor Kulübünün, Süper Lig 2010-2011 sezonundaki şike davası sürecine FIFA'nın "müdahil olmama" yönündeki kararının ardından Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) yaptığı başvuruya ilişkin duruşma başladı.

İsviçre'nin Lozan kentinde bulunan CAS binasında gerçekleştirilen duruşmada, bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, başkan yardımcıları Önder Bülbüloğlu ile Ertuğrul Doğan, yöneticiler Eda Lermi Zorer, Sertaç Güven ve avukatlar hazır bulundu.

TSİ 12.30'da başlayan duruşmanın yaklaşık 2 saat sürmesi ve kararın başka bir gün açıklanması bekleniyor.

Öte yandan, bir grup Trabzonspor taraftarı da duruşma nedeniyle CAS binasının önünde toplandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:48 Kaynak: AA

Trabzonspor, Spor
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