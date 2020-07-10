Trabzonspor'un CAS'taki duruşma tarihi belli oldu
Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor'un UEFA'nın verdiği Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasının iptali için yaptığı başvurunun ardından duruşmanın 16 Temmuz Perşembe günü yapılacağını duyurdu.
Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor'un UEFA'nın verdiği Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasının iptali için yaptığı başvurunun ardından duruşmanın 16 Temmuz Perşembe günü yapılacağını duyurdu.
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurumu tarafından finansal yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan Trabzonspor'un, CAS'a yaptığı itirazın ardından duruşma tarihi belli oldu. CAS'tan yapılan son duyuruya göre duruşmanın 16 Temmuz Perşembe günü yapılacağı belirtilirken, Covid-19 pandemisinden kaynaklanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle, bazı duruşmaların video konferans yoluyla yapılabileceği de ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 17:13 Kaynak: DHA
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