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Trabzonspor'un corona virüs test sonuçları negatif çıktı
26 dakika önce
Kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Bugün Sağlık Kurulu Başkanımız Kibar Yaşar Güven'in koordinasyonunda A takım futbolcu ve teknik heyetimize yönelik yapılan Covid-19 testlerinin sonucu negatif çıkmıştır.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Bugün Sağlık Kurulu Başkanımız Kibar Yaşar Güven'in koordinasyonunda A takım futbolcu ve teknik heyetimize yönelik yapılan Covid-19 testlerinin sonucu negatif çıkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:41
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