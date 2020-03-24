Trabzonspor'un corona virüs test sonuçları negatif çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'un corona virüs test sonuçları negatif çıktı - Son Dakika Spor

Trabzonspor'un corona virüs test sonuçları negatif çıktı

26 dakika önce

Kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Bugün Sağlık Kurulu Başkanımız Kibar Yaşar Güven'in koordinasyonunda A takım futbolcu ve teknik heyetimize yönelik yapılan Covid-19 testlerinin sonucu negatif çıkmıştır.

Trabzonspor'un corona virüs test sonuçları negatif çıktı, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Bugün Sağlık Kurulu Başkanımız Kibar Yaşar Güven'in koordinasyonunda A takım futbolcu ve teknik heyetimize yönelik yapılan Covid-19 testlerinin sonucu negatif çıkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Koronavirüs, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:41 

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