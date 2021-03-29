Trabzonspor'un en istikrarlıları Edgar ile Uğurcan

Trabzonspor'da bu sezon ligde geride kalan 30 maçlık bölümde en çok maça çıkan ve sahada en fazla kalan isimler Edgar Ie ile Uğurcan Çakır oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 55 puanla 4'üncü sırada yer alan Trabzonspor'da, sezon başından milli maç arasına kadarki 30 maçlık periyotta 25 farklı oyuncu görev yaptı. 13 futbolcunun bin dakikanın üzerinde forma giydiği, 4 isimin birer maçta oynadığı bordo-mavililerde, en çok maça çıkan ve en çok oyunda kalan Edgar Ie olurken, onu Uğurcan Çakır takip etti. Karadeniz ekibinde 1 dakika ile en az süre alan isim Atakan Gündüz oldu, onu 1'er maçta forma giyen Kağan, Erce ve Faruk Can izledi.