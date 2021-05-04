Trabzonspor'un eski efsane futbolcusu Yattara: Ekrem İmamoğlu'nu çok seviyorum, bana yardım etti

Bordo-Mavililer'in efsane ismi Yattara, Trabzonspor günleri ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili anılarını anlattı. İmamoğlu'nu çok sevdiğini söyleyen Yattara, onun bir yardımını unutamadığını söyledi.

İşte Yattara'nın açıklamaları:

"BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Trabzonspor'a geldiğimde Ekrem İmamoğlu'nu tanımıyordum. İstanbul'a geldim, havaalanına indim, beni o karşıladı. Beni çok mutlu etti, çünkü indiğimde telefonum çalışmıyordu. Telefonunu istedim ve bana verdi. Eşimi, annemi, babamı, herkesi aradım, bir saat adamın telefonuyla konuştum. O günü hala unutmadım. Onunla hala konuşuyoruz. Beni çok mutlu etti, Allah razı olsun. Gerçekten onu seviyorum.

"TRABZONSPOR TOPARLANIYOR"

Trabzonspor bir ara iyi başladı, sonra çok kötü gitti, şu anda toparlanıyor. Güzel, iyi gidiyor. Abdullah Hoca geldikten sonra Trabzonspor iyi şeyler yapmaya başladı. Son dört maçta birkaç beraberlik aldık. Böyle şeyler olur, Abdullah Hoca sezona takımla başlamadı. Bence sezon sonuna kadar böyle gidecek. Seneye inşallah güzel transferler yapılacak. Bazen pozisyonlar yetersiz kalıyor. Hoca ve yardımcı hocalar da görüyor zaten. İnşallah seneye güzel bir kadro bekliyoruz."