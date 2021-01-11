Trabzonspor'un eski futbolcusu Sol Bamba lenf kanserine yakalandı
11.01.2021 22:53
Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Sol Bamba'nın kansere yakalandığı açıklandı.
Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Sol Bamba'nın kansere yakalandığı açıklandı.
Cardiff City Kulübü, 2016'dan bu yana takımda görev yapan 35 yaşındaki Bamba'ya lenf kanseri türü olan Hodgkin dışı lenfoma teşhisi konulduğunu duyurdu.
Tecrübeli futbolcu Bamba'nın kemoterapi almaya başladığı ifade edildi.
Kariyerine Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibinde başladıktan sonra İngiltere'de Leicester City, Leeds United, İtalya'da Palermo gibi takımlarda forma giyen savunma oyuncusu Bamba, 2012-2014 yıllarında Trabzonspor'da görev almıştı.
Son Dakika Barcelona, Real Madrid ile oynayacağı 'El Clasico'ya özel forma ile çıkacak Fatih Ürek'ten çok konuşulacak itiraf: En yakınlarım 20 milyon liramı aldı "Dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü önce otomobile ardından yayalara çarptı: 4 yaralı Traktörüne takmak istediği tırmığa kafası sıkışan yaşlı adam hayatını kaybetti Naz Mila durmuyor! Ormanda yarı çıplak pozlar verdi Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi resmen başladı Ezber bozan araştırma! Koronavirüsün Kasım 2019'dan bu yana İtalya'da var olduğu ortaya çıktı Son Dakika: Türkiye'de 11 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 10 bin 220 yeni vaka tespit edildi