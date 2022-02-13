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SPOR Trabzonspor'un eski yıldızı Yattara galibiyetle başladı - Son Dakika

SPOR Trabzonspor'un eski yıldızı Yattara galibiyetle başladı

13.02.2022 16:37

SPOR Trabzonspor'un eski yıldızı Yattara galibiyetle başladıRamazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) - Trabzonspor'un eski yıldız futbolcusu İbrahima Yattara, Denizli'de Süper Amatör Lig takımlarından Yeşil Çivril Belediyespor'a transfer olarak 7 yıl sonra futbola döndü.

SPOR Trabzonspor'un eski yıldızı Yattara galibiyetle başladı

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA) - Trabzonspor'un eski yıldız futbolcusu İbrahima Yattara, Denizli'de Süper Amatör Lig takımlarından Yeşil Çivril Belediyespor'a transfer olarak 7 yıl sonra futbola döndü. Amatör futbola destek olmak amacıyla ücretsiz transfer olan Yattara'nın takımı maçı 1-0 kazandı.

Trabzonspor'un eski yıldızı Yattara, 42 yaşında futbola amatör ligde geri döndü. Denizli'de Süper Amatör Lig ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor'a transfer olan Yattara'nın amatör futbolcu lisansı çıktı. Türk vatandaşlığına geçen Yattara, 'İbrahim Üçüncü' adıyla sahada boy gösterdi.

61 NUMARALI FORMA GİYDİ

'Amatör Futbola Destek' projesi kapsamında Denizli Süper Amatör ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor ile anlaşan Yattara, bugün oynanan maç için uçakla Denizli'ye geldi. Süper Amatör Lig A Grubu müsabakasında Yeşil Çivril Belediyespor'un, evindeki Denizli Yıldızspor maçı öncesi Yattara, takım arkadaşları ile soyunma odasındaki hazırlıklarına başladı.

Daha sonra sahaya çıkan Yattara, yedek kulübesinden bir süre maçı izledi. Oyuna alınmadan önce ısınan Yattara, karşılaşmanın 60'ıncı dakikasında, 61 numaralı formayla oyuna girdi.

MAÇI 3 BİN KİŞİ İZLEDİ

Maç bitene kadar ter döken ve rakip takım oyuncularına yaptığı çalım hareketleriyle seyircinin takdirini kazanan Yattara, takım arkadaşlarına asistler yapmaya çalıştı. Yattara'nın takımı olan Yeşil Çivril Belediyespor, Denizli Yıldızspor karşısında maçı 59'uncu dakikada Halil Çakır'ın attığı golle 1-0 kazandı. Maçı ise yaklaşık 3 bin seyirci izledi. Maç sonunda amatör ligde ilk kez galibiyet sevinci yaşayan Yattara, seyirciye üçlü çektirdi.

"AMATÖR LİGDE OYNAMAKTAN MUTLUYUM"

Amatör ligde oynamaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Yattara, 'Amatör futbolun gelişmesi için böyle bir projede yer almaktan dolayı mutluyum. Bence bu çok güzel bir durum. Belki buradaki amatör futbolcuların hayalidir, profesyonel futbolcuyla top oynamak. Bende o nedenle geldim buraya, benle oynamalarını ve motive olmalarını istedim. Ben çok mutluyum, Aile gibi bir takım var burada" dedi.

SPOR Trabzonspor'un eski yıldızı Yattara galibiyetle başladı
SPOR Trabzonspor'un eski yıldızı Yattara galibiyetle başladı
SPOR Trabzonspor'un eski yıldızı Yattara galibiyetle başladı
SPOR Trabzonspor'un eski yıldızı Yattara galibiyetle başladı
SPOR Trabzonspor'un eski yıldızı Yattara galibiyetle başladı
SPOR Trabzonspor'un eski yıldızı Yattara galibiyetle başladı
SPOR Trabzonspor'un eski yıldızı Yattara galibiyetle başladı
SPOR Trabzonspor'un eski yıldızı Yattara galibiyetle başladı
SPOR Trabzonspor'un eski yıldızı Yattara galibiyetle başladı
SPOR Trabzonspor'un eski yıldızı Yattara galibiyetle başladı
SPOR Trabzonspor'un eski yıldızı Yattara galibiyetle başladı
SPOR Trabzonspor'un eski yıldızı Yattara galibiyetle başladı
SPOR Trabzonspor'un eski yıldızı Yattara galibiyetle başladı
SPOR Trabzonspor'un eski yıldızı Yattara galibiyetle başladı
SPOR Trabzonspor'un eski yıldızı Yattara galibiyetle başladı
SPOR Trabzonspor'un eski yıldızı Yattara galibiyetle başladı
SPOR Trabzonspor'un eski yıldızı Yattara galibiyetle başladı

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Trabzonspor, Amatör Lig, Denizli, Türk, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Trabzonspor'un eski yıldızı Yattara galibiyetle başladı - Son Dakika


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