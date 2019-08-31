Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kadrosu açıklandı

Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ve Sturridge, İstanbul deplasmanında yok. Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında yarın İstanbul deplasmanında Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Lige 2 hafta sonunda 4 puan toplayan bordo-mavilerin Fenerbahçe maçı kamp kadrosu da belli oldu. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AEK maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür ile henüz hazır olmadığı gerekçesiyle yeni transfer Sturridge, İstanbul deplasmanına götürülmüyor. Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kamp kadrosunda ise şu isimler yer alıyor:

"Uğurcan, Erce, Majid, Hüseyin, Campi, Ivanildo, Pereira, Novak, Abdurrahim Dursun, Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Fıratcan Üzüm, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Donis Avdijaj, Ekuban, Sörloth."

(İHA)