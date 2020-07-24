Trabzonspor'un Filip Novak teklifi ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Trabzonspor'da son dakika Filip Novak gelişmesi. Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, iç transfere de hız verdi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun 'Kadro iskeletini korumak istiyoruz' demesinin ardından Fırtına'nın, Filip Novak ile önümüzdeki günlerde masaya oturacağı bilgisine ulaşıldı.

Buna göre, 860 bin Euro kazanan 30 yaşındaki tecrübeli sol beke, 1.3 milyon Euro önerilecek. Çek futbolcu, bu sezon 40 maçta 9 gol ve 1 asist ile oynadı.

Filip Novak, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyordu. (Fanatik)