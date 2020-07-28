Trabzonspor'un final kadrosu açıklandı!
Çarşamba akşamı saat 21: 30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final için Trabzonspor'un kadrosu şu şekilde: UĞURCAN ÇAKIRERCE KARDEŞLERARDA AKBULUTHÜSEYİN TÜRKMENGASTON CAMPIMANUEL DA COSTAMAJID HOSSEINIMANOEL MESIASJOAO PEREIRAKAMİL AHMET ÇÖREKÇİSERKAN ASANABDURRAHİM DURSUNFILIP...
Çarşamba akşamı saat 21: 30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final için Trabzonspor'un kadrosu şu şekilde:
UĞURCAN ÇAKIR
ERCE KARDEŞLER
ARDA AKBULUT
HÜSEYİN TÜRKMEN
GASTON CAMPI
MANUEL DA COSTA
MAJID HOSSEINI
MANOEL MESIAS
JOAO PEREIRA
KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ
SERKAN ASAN
ABDURRAHİM DURSUN
FILIP NOVAK
DOĞAN ERDOĞAN
ABDULKADİR PARMAK
BADOU NDIAYE
JOSE SOSA
GUILHERME
ABDÜLKADİR ÖMÜR
BİLAL BAŞACIKOĞLU
YUSUF SARI
ANTHONY NWAKAEME
ALEXANDER SÖRLOTH
CALEB EKUBAN
KORAY KILINÇ
Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 01:17
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