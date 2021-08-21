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Trabzonspor'un forma satışlarına tarihli ve plakalı destek - Son Dakika

Trabzonspor'un forma satışlarına tarihli ve plakalı destek

21.08.2021 12:26
Trabzonspor'un forma satışlarına tarihli ve plakalı destek, System.String[]

Trabzonspor'un eski ve yeni yöneticileri, tarihli ve plakalı sayılarla forma alarak kulübe destekte bulundu.

Trabzonspor'un eski ve yeni yöneticileri, tarihli ve plakalı sayılarla forma alarak kulübe destekte bulundu.

Trabzonspor'un TS Club'lardan Sorumlu Yöneticisi Yalçın Orhan'ın 661 forma ile başlattığı, 2021-2022 sezonu formaları için sosyal medyada '#FormaChallenge' ismiyle bir kampanya başlatıldı.

Eski ve yeni yöneticilerin de kampanyaya katılarak forma satışlarına önemli destek verdi. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan 6 bin 661 forma, Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven bin 61 forma, eski yönetici Nevzat Aydın bin 461 forma, İş adamı Birhan Yazıcı bin 61 forma, iş adamı Mesut Yeşilyurt bin 461 forma alarak Trabzon'un plakası ile biten rakamlarla kampanyaya destek olurken, eski yöneticilerden Nevzat Kaya ise Malazgirt zaferinin tarihi olan bin 71 forma ile kampanyaya destek verdi"

Kaya, değerli dostum diye hitap ettiği Trabzonspor Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'ın FormaChallenge çağrısını havada bırakamayacaklarını belirterek, "Ben her şeyden önce gerçek Trabzonsporluyum, lafta değil özde. Her ne kadar Trabzonsporlu olsam, Trabzonluların damadı olsam yine de Muş Malazgirt'liyim. Bin 71 forma hediye edelim istedim çünkü Bin 71 yılında Anadolu kapıları Türklere açıldı. Şükürler olsun bu memlekette yaşıyoruz. İnşallah bu sezon şampiyon olacağız. İyi bir kadromuzu ve iyi bir hocamız var. Buna canı gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kampanya destek artıyor

Son iki sezondur yapılan kampanyalarla ve tanıtımlarla önemli forma satışları gerçekleştiren Trabzonspor, bu se zonda forma satışlarında önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor. Yapılan 'FormaChallenge' kampanyasına ise desteğin giderek artığı belirtildi. - TRABZON

Trabzonspor'un forma satışlarına tarihli ve plakalı destek

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor, Malazgirt, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'un forma satışlarına tarihli ve plakalı destek - Son Dakika Spor


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