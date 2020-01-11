Trabzonspor'un forvet üçlüsü ikinci yarıyı iple çekiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzonspor'un forvet üçlüsü ikinci yarıyı iple çekiyor - Son Dakika

Trabzonspor'un forvet üçlüsü ikinci yarıyı iple çekiyor

15 dakika önce

Trabzonspor'un golcüleri Sörloth, Sturridge ve Nwakaeme ikinci yarıyı iple çekiyor.

Trabzonspor'un forvet üçlüsü ikinci yarıyı iple çekiyor, System.String[]

Trabzonspor'un golcüleri Sörloth, Sturridge ve Nwakaeme ikinci yarıyı iple çekiyor.

Süper Lig'de, zirvenin iddialı takımlarından biri olan Trabzonspor'un yeni teknik ekibiyle ikinci yarıda neler yapacağı merakla beklenirken, Trabzonspor'un gol ayakları Sörloth, Sturridge ve Nwakaeme ikinci yarıyı iple çekiyor. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, bordo-mavili takımın hücum hattını daha da üst seviyeye çıkarmak adına Antalya kampında bu bölgede oluşan eksiklikleri gidermek için yoğun bir mesai harcadı. Badou Ndiaye transferiyle de hücum hattında daha zengin bir kadroya sahip olan bordo-mavililer ilk yarıda attığı 35 golün üzerine çıkarak ikinci yarıda daha çok gol atmayı hedefliyor.

Süper Lig'in ilk yarısında olduğu gibi ikinci yarısında da takımların en çok önlem alacağı oyuncuların başında gelen Sörloth, Sturridge ve Nwakaeme forvet üçlüsü ilk yarıda bordo-mavililerin attığı 35 golün 21'ne katkı sağlamıştı. Süper Lig'in ilk yarısını Sivasspor ile birlikte en çok gol atan takım olarak tamamlayan Karadeniz ekibinde en golcü ismi Sörloth, Alanyasporlu Cisse ile birlikte 12 golle gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor. Bordo-mavililerde Nwakaeme 5, Sturridge'nin ise 4 golü bulunuyor.

Bordo-mavili takımın forvet üçlüsü ile birlikte Yeni Malatyaspor'un forvet üçlüsü Adis Jahovic, Thievy Bifouma, Guilherme ve Gençlerbirliği'nin forvet üçlüsü Bogdan Stancu, Giovanni Sio, Daniel Candeias'ın 21'şer golleri bulunuyor.

(Gökmen Şahin/İHA)

Trabzonspor, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:20 Kaynak: İHA
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