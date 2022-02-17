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TRABZONSPOR'UN GALİBİYETİNİ SİLAHLA KUTLAYAN 2 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika

TRABZONSPOR'UN GALİBİYETİNİ SİLAHLA KUTLAYAN 2 KİŞİ YAKALANDI

17.02.2022 09:55

İttifak Holding Konyaspor karşılaşması sonrası silahla havaya ateş ederek kutlama yapan ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan 2 kişi yakalandı.

İttifak Holding Konyaspor karşılaşması sonrası silahla havaya ateş ederek kutlama yapan ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan 2 kişi yakalandı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 gün önce oynanan Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor maçı sonrası havaya ateş ederek kutlama yapan kişilerin görüntülerini sosyal medyada tespit etti. Vakfıkebir ilçesinde G.D. (41) ve M.A. (43) isimli şüpheliler 1 adet tabanca ve 3 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 3 adet şarjör, 253 adet tabanca fişeği, 66 adet kurusıkı tabanca fişeği ile yakalandı. Havaya ateş ederek kutlama yapan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

TRABZONSPOR'UN GALİBİYETİNİ SİLAHLA KUTLAYAN 2 KİŞİ YAKALANDI
TRABZONSPOR'UN GALİBİYETİNİ SİLAHLA KUTLAYAN 2 KİŞİ YAKALANDI
TRABZONSPOR'UN GALİBİYETİNİ SİLAHLA KUTLAYAN 2 KİŞİ YAKALANDI

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İttifak Holding, Trabzonspor, Konyaspor, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRABZONSPOR'UN GALİBİYETİNİ SİLAHLA KUTLAYAN 2 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TRABZONSPOR'UN GALİBİYETİNİ SİLAHLA KUTLAYAN 2 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika
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