Trabzonspor'un geliri de seyirci sayısı da arttı

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyesi Eda Lermi Zorer'in, Aktif Bank'ın futbol ekonomisi raporu EkoLig'in lansmanına katıldığı belirtildi.



Kulübün, 2017-2018 futbol sezonunda 205,5 milyon lira olan maç günü, naklen yayın ve ticari gelirleri toplamının, 2018-2019 futbol sezonu sonunda yüzde 55 artışla 318,3 milyon liraya çıktığı vurgulanan açıklamada, "Son 4 futbol sezonunda ise maç günü, naklen yayın ve ticari gelirler toplamı (2015-2016 ve 2016-2017 futbol sezonlarında Avrupa kupalarından elde edilen gelirler de dahil) 758,6 milyon liraya ulaştı. 2017-2018 futbol sezonunda ticari gelirleri 78,3 milyon lira olan kulübümüz, bu gelirini 2018-2019 futbol sezonunda iki katına çıkararak, 156,4 milyon liraya ulaştırdı." ifadeleri yer aldı.



Ticari gelirler içerisindeki en büyük payın, 120,6 milyon lira ile reklam ve sponsorluklara ait olduğunun altı çizilerek, şunlar kaydedildi:



"2018-2019 futbol sezonunda kulübümüz, naklen yayın gelirlerini yüzde 45 oranında yükselterek 95,2 milyon liradan 138,4 milyon liraya çıkardı. Takımımızın 2017-2018 ve 2018-2019 futbol sezonlarında Şenol Güneş Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde oynadığı lig maçlarını toplam 763 bin 92 futbolsever tribünlerde izledi. 2017-2018 futbol sezonunda 20 bin 138 olan seyirci ortalaması, 2018-2019 futbol sezonunda yüzde 23 artışla 24 bin 749'a yükseldi."

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,