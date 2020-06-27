Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır da YKS'ye girdi

Yüzbinlerce öğrencinin katılığı 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır da girdi.



Üniversite sınavına girerken görüntülenen genç kaleci, maske ile sınava girdiği okula giriş yaptı.



Son iki sezondur gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin transfer hedefi haline gelen Uğurcan Çakır, son oynanan Alanyaspor maçında sakatlık yaşamış ve ikinci yarıya devam edememişti. Yapılan kontrollerin ardından genç kalecinin korkulan bir sakatlığı olmadığı belirtilmişti.







