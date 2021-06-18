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Trabzonspor'un genç oyuncusu Berat Özdemir, geleceğe dair hedeflerini anlattı Açıklaması - Son Dakika

Trabzonspor'un genç oyuncusu Berat Özdemir, geleceğe dair hedeflerini anlattı Açıklaması

18.06.2021 13:58
Trabzonspor'un genç oyuncusu Berat Özdemir, geleceğe dair hedeflerini anlattı Açıklaması, System.String[]

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Berat Özdemir, ilk günden beri hedefinin kendisini, Türkiye'yi ve oynadığı takımları yurt dışında en güzel şekilde temsil etmek olduğunu belirtti.

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Berat Özdemir, ilk günden beri hedefinin kendisini, Türkiye'yi ve oynadığı takımları yurt dışında en güzel şekilde temsil etmek olduğunu belirtti.

Berat Özdemir, Trabzonspor dergisine verdiği röportajda, ailesinin desteğiyle futbol hayatına Gençlerbirliği'nin altyapısında başladığını aktardı, çocukluk dönemine ve aile yaşantısına dair bilgileri paylaştı.

Takım arkadaşı Vitor Hugo'nun, bir galibiyet sonrası paylaştığı fotoğrafın altına, "watchdog" diye yazdığını anlatan Berat Özdemir, "Yanlışım yoksa 'bekçi köpeği' tarzında bir anlamı var onun. Ben oynadığım her takımın bekçi köpeğiyimdir. Yani savunmayı rahatlatırım, hücuma takımımı çıkartırım, takımı hazırlarım, dinlendiririm, yeri gelir 'öndekiler daha az koşsun' diye ben arkada daha çok performans sarf ederim. Yani takım arkadaşlarımı rahatlatmak adına saha içinde her şeyi yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Sergio Busquets'i örnek aldığını belirten 23 yaşındaki oyuncu, "Saha içinde rakiplere karşı ne kadar itici Berat'a bürünmeye çalışsam da ben saha içinde şen şakrak, mutlu, yanımdaki insanı güldüren, mutlu eden yapıya sahibim. Ancak saha içinde ne de olsa biraz rakibimizi korkutmamız gerekiyor. Bire bir diyaloglar olsun, fiziki üstünlük olsun ben her ikili mücadeleyi kazanmaya çalışıyorum. Bunu mental olarak olsun veya fiziksel olarak olsun yapmaya çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Berat Özdemir, birçok teknik adam ile çalıştığını ve ara transfer döneminde kendisine en ciddi teklifin Trabzonspor'dan geldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Burası benimle ilgilenmese bile ben gerçekten Trabzonspor'a gelip bu camia, bu çatı altında mücadele etmeyi çok istiyordum. Haberi de alınca evde karantinadaydım. O zaman öğrendim böyle bir sürecin geliştiğini ve ciddi olunduğunu. Havalara uçtum, herkesi arıyorum, evin küçük bir bahçesi vardı bağırıyorum, Trabzonspor maçlarını izliyorum. Çok güzel bir motivasyon kaynağı oldu benim için hatta o dönem virüsü çok hafif atlattım. Hafif atlatmamın sebebini de Trabzonspor'a bağlıyorum."

Trabzonspor'un 2019-2020 sezonunda şampiyonluğu kıl payı kaçırdığına, geride kalan sezonun başında da biraz sendelediğine dikkati çeken genç oyuncu, "Ama gerçekten Abdullah Avcı'nın gelmesinden sonra takım çok güzel bir ivme yakaladı. Dışarıdan görüldüğü üzere şehir şampiyonluğa biraz aç. Biz futbolcular olarak da şampiyonluğa açız. Burada şu an tek hedefimiz gelecek sezonun planlamasında, benim hayallerimde, rüyalarımda Trabzonspor camiasını, Trabzon şehrini şampiyon görmek." ifadelerini kullandı.

"O güzel arma hepimizin rüyalarına giriyor"

Berat Özdemir, ilerleyen dönemlerde futbol yaşantısını yurt dışında sürdürmeyi istediğini ifade ederek, şu düşüncelerini paylaştı:

"Şu an gerçekten Avrupa'da esip gürleyen bir jenerasyonun parçasıyız biz de. Benim ilk günden beri hedefim kendimi, ülkemi ve oynadığım takımları yurt dışında en güzel şekilde temsil etmek. Hala bu hedefim var. Umarım bir süre sonra da gerçekleşir. Trabzonspor'a da gerçekten çok güzel katkılar verip yurt dışına transfer olmayı istiyorum. Ben buraya o hedeflerle geldim. Tabii ki de bir A Milli Takım hedefim de var. O güzel arma hepimizin rüyalarına giriyor. Umarım en yakın zamanda o da gerçekleşir."

Trabzonspor'a transfer olmasındaki en büyük etkenin teknik direktör Avcı olduğuna dikkati çeken Berat Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu kendisine de söyledim. O da çok teşekkür etti bana. Abdullah hoca olsun, ekibi olsun çok dolu, çok etkili, çok dominant bir ekip. Kendisi de çok dominant bir hoca. Açıkçası buraya gelene kadar bilimden bu kadar yararlanıldığını bilmiyordum. Maç oynuyoruz yorgunluk testi, her gün polarlar takılıyor, kilometreler ölçülüyor. Ne kadar yorgunsun, bugün ne içtin hepsi kontrol altında. Yani bizim rahat hissetmemiz için hoca ve ekibi gerçekten son derece çalışıyorlar. Taktik ve analizi bir kenara bırakıyorum zaten o konuda kendilerini aşmışlar. Takımda zaten müthiş yetenekler var ama bizim takımdaki önceliğimiz bunun herkes farkında, arkadaki savunma mekanizmasını bozmamak. Zaten öndeki sihirli ayaklar bir şekilde gol atacak havasındayız. Dominant defansif bir futbol oynayarak maçları kazanmaya çalışıyoruz hocamız geldiğinden beri."

Berat Özdemir, salgın nedeniyle genelde ev ile tesis arasında zaman geçirdiğini anlatarak, Trabzon halkının sıcak yaklaşımı sayesinde kendini evinde hissettiğini kaydetti.

Desteklerini çeşitli platformlar aracılığıyla kendilerine hissettiren taraftara teşekkür eden Berat Özdemir, "Pandemi dönemi umarım en kısa sürede biter de yeni sezona yetişir taraftarlarımız. Onların karşısında galibiyet almayı, onlarla birlikte galibiyeti kutlamayı dört gözle bekleyip can atıyorum. Seyircili maçın tadını unuttum ben. O sahaya çıktığında taraftarlarımızın seslenişi, bağırması gerçekten bizim için itici güçtü. Onlarsız gerçekten eksik hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sergio Busquets, Trabzonspor, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor'un genç oyuncusu Berat Özdemir, geleceğe dair hedeflerini anlattı Açıklaması - Son Dakika Spor


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