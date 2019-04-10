Trabzonspor'un Genç Oyuncusu Tayyib Ebrar Ameliyat Oldu
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Trabzonspor'un genç oyuncusu Tayyip Ebrar Cumur, bugün İstanbul'da sağ diz bölgesinden artroskopik mozaikplasti ve ön çapraz bağ takviyesi ameliyatı oldu.
Trabzonspor
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:48 Kaynak: DHA
'un genç oyuncusu Tayyip Ebrar Cumur, bugün İstanbul
'da sağ diz bölgesinden artroskopik mozaikplasti ve ön çapraz bağ takviyesi ameliyatı oldu. Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu
, ameliyat olan genç oyuncuyu hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
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