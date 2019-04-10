Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'un Genç Oyuncusu Tayyib Ebrar Ameliyat Oldu

Trabzonspor'un Genç Oyuncusu Tayyib Ebrar Ameliyat Oldu

51 dakika önce

Trabzonspor'un genç oyuncusu Tayyip Ebrar Cumur, bugün İstanbul'da sağ diz bölgesinden artroskopik mozaikplasti ve ön çapraz bağ takviyesi ameliyatı oldu.

Trabzonspor'un Genç Oyuncusu Tayyib Ebrar Ameliyat Oldu, System.String[]
Trabzonspor'un genç oyuncusu Tayyip Ebrar Cumur, bugün İstanbul'da sağ diz bölgesinden artroskopik mozaikplasti ve ön çapraz bağ takviyesi ameliyatı oldu. Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, ameliyat olan genç oyuncuyu hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:48 Kaynak: DHA
Ahmet Ağaoğlu, İstanbul, Trabzonspor, Spor
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