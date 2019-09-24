Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür "Altın Çocuk"ta ilk 40'a kaldı
40 dakika önce
Trabzonspor'un genç yeteneği Abdulkadir Ömür, 21 yaşın altında en iyi futbolcuya verilen Golden Boy (Altın Çocuk) ödülünde son 40'a kalmayı başardı.
Trabzonspor'un genç yeteneği Abdulkadir Ömür, 21 yaşın altında en iyi futbolcuya verilen Golden Boy (Altın Çocuk) ödülünde son 40'a kalmayı başardı.
Ödül için Avrupa devlerinin de aralarında bulunduğu ekiplerde top koşturan 100 isim yarışıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:15
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