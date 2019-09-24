Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür "Altın Çocuk"ta ilk 40'a kaldı
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Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür "Altın Çocuk"ta ilk 40'a kaldı

40 dakika önce

Trabzonspor'un genç yeteneği Abdulkadir Ömür, 21 yaşın altında en iyi futbolcuya verilen Golden Boy (Altın Çocuk) ödülünde son 40'a kalmayı başardı.

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür

Trabzonspor'un genç yeteneği Abdulkadir Ömür, 21 yaşın altında en iyi futbolcuya verilen Golden Boy (Altın Çocuk) ödülünde son 40'a kalmayı başardı.


Ödül için Avrupa devlerinin de aralarında bulunduğu ekiplerde top koşturan 100 isim yarışıyor.

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Trabzonspor, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:15 
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