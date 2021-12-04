Üye Girişi
Trabzonspor'un genel kurulu - Son Dakika

Trabzonspor'un genel kurulu

04.12.2021 10:26

Trabzonspor Kulübünün 78. Olağan Genel Kurulu başladı.

Trabzonspor Kulübünün 78. Olağan Genel Kurulu başladı.

Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve yarın yapılacak seçimle tamamlanacak olağan genel kurulda, Başkan Ahmet Ağaoğlu seçime tek aday girecek.

Genel kurulda, 9 bin 353 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Bordo-mavili kulübün 54 yıllık tarihinde 47. yönetim kurulu seçilecek. Yeni yönetim, 3 yıllığına göreve getirilecek.

Trabzonspor'da 8 Nisan 2018'de yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçildikten sonra 2 Aralık 2018'de olağan genel kurulda 3 yıllık daha başkanlığa getirilen Ahmet Ağaoğlu'nun 1335 günlük süresi tamamlandı.

Tek listenin bulunduğu genel kurula üyeler fazla ilgi göstermedi.

Kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun konuşmasıyla başlayan genel kurulda, oy çokluğuyla divan başkanlığına Ali Sürmen seçildi. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem, genel kurul üyelerine sunuldu.

Kongrenin bugünkü bölümünde kulüp yönetim kurulunun idari ve mali raporları ile denetleme kurulu raporu görüşülecek. Daha sonra da yönetim kurulunun ibrası oylanacak. Yarın 09.00'da başlayacak genel kurulda, başkan adayı Ağaoğlu'nun konuşmasının ardından üyeler sandık başına gidecek ve oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlanacak.

Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, yaptığı konuşmada, Trabzonspor'un yürüdüğü bu güzel, mutlu ve geleceği parlak yürüyüşte katkısı olan, bugün görevi sona erecek eski yöneticileri tebrik etti, yeni yaşamlarında başarılar diledi.

Gönüllerinin şampiyonluğa giden takımın taraftarlarının genel kurulunda daha çok olmasını istediğini dile getiren Sürmen, "İnşallah ilerleyen saatlerde bu arzumuz gerçekleşir. Ama gelemeyen arkadaşlarımızın bir şeye dikkat etmesi lazım. Ahmet Celal Ataman başkan burada. Hiçbir genel kurulu kaçırmamıştır. Kendisine sağlıklı, uzun ömürler dilerim." dedi.

Bordo-mavili kulüpte art arda 3. kez göreve getirilecek Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığındaki yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Asil üyeler: Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Müminhan Bilgin, Yalçın Orhan, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Kibar Yaşar Güven, Serdar Ekrem Şirin, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Ali Haydar Gedikli, Esat Emanet, Faruk Hacı Haliloğlu, Şemsettin Hancı.

Yedek üyeler: Lokman Sadıklar, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, Vahap Öztel, İbrahim Tüfekci, İbrahim Aydın

Yeni yönetim kurulu asil listesinde 6 yeni isim bulunuyor.(1)

Trabzonspor'un genel kurulu
Trabzonspor'un genel kurulu
Trabzonspor'un genel kurulu
Trabzonspor'un genel kurulu

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Aralık, Nisan, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzonspor'un genel kurulu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve 15:16 AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi
Kılıçdaroğlu: Seni edeple göndereceğiz, rüşvet alanları devlet kadrolarında yaşatmayacağız 15:11 Kılıçdaroğlu: Seni edeple göndereceğiz, rüşvet alanları devlet kadrolarında yaşatmayacağız İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı 13:22 İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi! 12:14 Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi! Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor 11:18 Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! 10:12 Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde 08:56 Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma 08:53 İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma

Son Dakika Haberleri
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda kur dalgası makul seviyeye gelecek
15:15 AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi
15:11 Kılıçdaroğlu: Seni edeple göndereceğiz, rüşvet alanları devlet kadrolarında yaşatmayacağız
15:00 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Mersin mitingine gönderme: Rakamlar elimizde, bu kadar kişiyi toplayamadın!
14:53 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil
14:49 Sahtekarlığın böylesi! Sahte kolla aşı yaptırmaya kalktı!
14:39 Bu defa olacak mı? Fenerbahçe, Slaven Bilic'ten haber bekliyor
14:29 Çiçek'e "Kime şirin görünmeye çalışıyorsun?" demişti! Bahçeli ve Cemil Çiçek yan yana görüntülendi
14:27 Uraz Kaygılaroğlu kızı Ada'nın 5. yaşını kutladı
14:16 Kara boyunlu tüküren kobra tuvalet ihtiyacını gideren kadını soktu! Boyu 2 metreyi aşıyor
Eski sevgilisinin evini benzinle yaktı! 3 kişi balkondan atlayarak canlarını kurtarabildi Eski sevgilisinin evini benzinle yaktı! 3 kişi balkondan atlayarak canlarını kurtarabildi         
15:17
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda kur dalgası makul seviyeye gelecek Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda kur dalgası makul seviyeye gelecek         
15:16
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil         
14:53
Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!         
12:18
Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu         
12:13
İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!         
10:39
Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı!         
09:47
Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!         
08:55
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi         
20:12
Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür         
18:11
AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı         
18:10
Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!         
17:24
Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı         
17:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 15:23:36. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor'un genel kurulu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement