Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'un Geri Dönüşleri

Trabzonspor'un Geri Dönüşleri

1 saat önce

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon geriye düştüğü maçlardan 11 puan çıkardı.

Trabzonspor'un Geri Dönüşleri, System.String[]
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon geriye düştüğü maçlardan 11 puan çıkardı. Öne geçtiği müsabakalarda yenilmezken, 4 maçtan ise beraberlikle sahadan ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'de 46 puan ile 4. sırada yer alan Trabzonspor, Avrupa Kupaları'na katılma yolunda üst basamakları zorlarken, kendisini takip eden rakipleriyle de arasındaki puan farkını açıyor. Ligin ikinci yarısında kadro derinliği nedeniyle hamle oyuncusu kullanmakta zorlanan Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde güven veren futbol ortaya koyan bordo-mavili takım önemli geri dönüşlere de imza attı.

Geri dönüşleri evinde yaptı

Karadeniz ekibi, bu sezon geriye düştüğü 12 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, 7 kez ise mağlup oldu. Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında konuk ettiği Kasımpaşa karşısında 2-0 yenik duruma düşen Trabzonspor, maçı 4-2 kazandı. Bordo-mavililer 25. haftada ise sahasında Akhisarspor karşısında 1-0 yenik sürdürdüğü maçı 2-1 kazanırken, son olarak 1-0 yenik başladığı Antalyaspor maçını 4-1 kazandı. Karadeniz ekibi, geride olduğu iki maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer söz konusu maçlardan toplam 11 puan çıkardı.

Trabzonspor öne geçtiği 17 maçta ise 13 galibiyet elde ederken, 4 kez de beraberlikle ayrıldı. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:19 Kaynak: İHA
Avrupa, Trabzonspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süleyman Atlı, Avrupa Şampiyonu Oldu! AİHM Yargıçlığına Doçent Saadet Yüksel Seçildi Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin Biletleri Satışa Çıkıyor! Fenerbahçe, Galatasaray Derbisi Hazırlıklarına Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 12:30:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'un Geri Dönüşleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]