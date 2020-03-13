Trabzonspor'un golcü oyuncusu Sörloth, Medipol Başakşehir maçında forma giyebilecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'un golcü oyuncusu Sörloth, Medipol Başakşehir maçında forma giyebilecek - Son Dakika Spor

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Sörloth, Medipol Başakşehir maçında forma giyebilecek

15 dakika önce

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Alexander Sörloth'un Medipol Başakşehir maçında oynayabileceği, Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise 3-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Sörloth, Medipol Başakşehir maçında forma giyebilecek, System.String[]

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Alexander Sörloth'un Medipol Başakşehir maçında oynayabileceği, Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise 3-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kulüp doktoru Hakan Ayaz, bordo-mavili kulübün internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, Sörloth ve Kamil Ahmet'in MR'larının çekildiğini belirtti.

Ayaz, açıklamasında, "Yapılan muayene ve tetkiklerinde sol ayak 1. metatarsofalengial (başparmak) eklem çevresinde ödem, dış yan bağ grade 1 strain, tespit edilen Alexander Sörloth'un klinik gidişatı iyi yönde olup pazar günü oynanacak Medipol Başakşehir maçında oynamasında bir sakınca olmadığı düşünülmektedir." ifadelerini kullandı.

Gaziantep maçı sonrası arka adele şikayeti olan Kamil Ahmet Çörekçi'nin ise yapılan muayene ve MR tetkikleri sonucu sol hamstring kas grubu biceps femoris kasında grade 2 strain tespit edildiğini vurgulayan Ayaz, tedavisine devam edilen futbolcunun sahalara dönüş süresinin 3-6 hafta olarak öngörüldüğünü kaydetti.

Ahmet Çörekçi, Kamil Ahmet, Trabzonspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:46 Kaynak: AA
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