Trabzonspor'un golcüsü Sörloth PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'un golcüsü Sörloth PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika Spor

Trabzonspor'un golcüsü Sörloth PFDK'ye sevk edildi

6 saat önce

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) tedbirli olarak sevk edildi.

Trabzonspor'un golcüsü Sörloth PFDK'ye sevk edildi, System.String[]

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) tedbirli olarak sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliğinin toplantısı sonrası yapılan açıklamada, Süper Lig'deki Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören Sörloth'un tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verildiği belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy'un da Aytemiz Alanyaspor maçından sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle, PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Galatasaray, Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor'la, MKE Ankaragücü'nün kaleci antrenörü Taner Kayakıran ile kulüp yöneticisi Tamer Açar'ın da disiplin kuruluna sevk edildiği kaydedildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:30 Kaynak: AA
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