Trabzonspor'un gözdesi Guelor Kanga'dan transfer cevabı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'un gözdesi Guelor Kanga'dan transfer cevabı! - Son Dakika Spor

Trabzonspor'un gözdesi Guelor Kanga'dan transfer cevabı!

6 saat önce

Guelor Kanga... Trabzonsporlular onu, sezon başında oynanan Avrupa Ligi eleme maçlarında tanıdı.

Trabzonspor'un gözdesi Guelor Kanga'dan transfer cevabı!, System.String[]

Guelor Kanga... Trabzonsporlular onu, sezon başında oynanan Avrupa Ligi eleme maçlarında tanıdı. Fırtına, Sparta Prag'ı 2-2 ve 2-1'lik skorlarla geçmesine rağmen Kanga her iki karşılaşmada yıldızlaşmış, 1 gol, 2 asistle oynamıştı. O gün Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da dikkatini çeken Kanga için devre arasında Çek kulübüne teklif yapılmış ancak yüksek bonservis nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. O Kanga'ın, hala gündemde. Temaslar devam ediyor. Karadeniz ekibi, bu kez bonservis bedeli ödemeden işi bitirebilir. Çünkü 29 yaşındaki Gabonlu yıldızın mukavelesi yazın sona eriyor. Kiralık mukavelesi bitecek Ndiaye'nin yerine düşünülen ofansif oyuncu, Çek basınına geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.


"TRABZONSPOR NEDEN OLMASIN?"


Trabzonspor'a yeşil ışık yakan Kanga, "Herkes gibi ben de evdeyim. Bu zor sürecin bitmesini bekliyoruz. Koronavirüs sonrası hayat normale dönünce, gerçek anlamda futbola odaklanabileceğiz. Açıkçası transfere de ancak o zaman bakabiliriz. Ancak daha önce Trabzonspor'la görüşmüştük. Tekrar masaya oturabiliriz. Şartlar uyarsa, neden olmasın" dedi.


"TARAFTARLARI ÇOK İYİYDİ, ATEŞLİ ORTAMI VAR"


Taraftara da ayrı parantez açan başarılı futbolcu, "Sezon başında UEFA Avrupa Ligi maçımız vardı. Güzel bir statları vardı. Taraftarları da çok iyiydi. Ateşli bir ortam vardı. Bakalım zaman bize neler gösterecek. Ancak önemli olan, önce şu sıkıntılı günlerin geçmesi" ifadelerini kullandı.(Fanatik)


Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 11:13 

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